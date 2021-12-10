16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5998   EUR  83,3444  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?

Отлично 9.3%

Лучше, чем раньше, но есть к чему стремиться 16.7%

Удовлетворительно 26.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 15.7%

Всего голосов: 216

Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?

Да, если он нарушает морально-этические нормы 52.5%

Да, если он нарушает законодательство РФ 24.8%

Нет 20.8%

Не знаю 2%

Всего голосов: 202

Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?

Да 57.4%

Нет, я фанат(ка) 3.5%

Нет, но мне она не нравится 31.7%

Не знаю 7.4%

Всего голосов: 202

Комментировать
0
Больше опросов

​Русскинская ждет туристов, вывозит снег и благоустраивает дворы

Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий провел рабочий день в Русскинской

​Русскинская ждет туристов, вывозит снег и благоустраивает дворы
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Новые культурные объекты, а также другие привлекательные для туристов достопримечательности Русскинской накануне осмотрел председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий, который побывал в деревне с рабочим визитом. Поездка была посвящена развитию туризма и социально-бытовым вопросам местных жителей.

Русскинская туристов ждет: ежегодно здесь вводятся новые объекты, которые являются привлекательными для гостей — за последние годы в деревне появился масштабный арт-парк «Этноград» с игровой площадкой «Йонтэх». Его каждый год дополняют новыми объектами, не станет исключением и 2022-й, о чем сказал руководитель районного парламента. «В планах на следующий год — обустройство площади со сценой и зрительными местами, торговых рядов для проведения ярмарок, — комментирует Валентин Полторацкий. — На эти цели из районного бюджета будет выделено 37,5 млн рублей. В дальнейшем планируется благоустройство набережной, создание глэмпинга и многое другое».

Русскинской есть чем гордиться: помимо новых достопримечательностей, отлично себя показывают и объекты, давно заслужившие славу у гостей из других регионов. В первую очередь это уникальный музей Природы и Человека имени Ядрошникова, который также посетил председатель думы. Здесь, как и в арт-парке, постоянно ведется усовершенствование: здание, в котором разместился музей, для него относительно новое — он переехал сюда в 2016 году, но вопросы быта здесь по-прежнему актуальны. Так, по словам директора учреждения Татьяны Ядрошниковой, в помещении прохладно, — и теперь над этой проблемой думают в администрации Сургутского района, которая уже запланировала на 2022 год проектно-изыскательские работы, а на 2023 год — капитальный ремонт кровли и фасада стоимостью 30 млн рублей.

Бытовые проблемы обсудили не только с музейными работниками: о коммунальных делах председателю районного парламента рассказали жители деревни и ее глава. Актуален вопрос уборки снега: по словам глава Русскинской Андрея Соболева, у поселения погрузчик для сбора снега есть, а самосвала для его вывоза нет. Судя по реакции Полторацкого, вопрос с самосвалом решенный: оказалось, что руководитель думы уже обсудил вопрос приобретения техники с главой района Андреем Трубецким.

Еще один вопрос, который интересует местное население, — это благоустройство дворов. На территории многоквартирного дома № 12 на улице Взлетная участники поездки встретились с жильцами, которые рассказали о своих планах благоустройства: они хотят расширить место парковки и оборудовать детскую и спортивную площадки.

Администрация поселения планирует вынести этот объект на инициативное бюджетирование в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Инициатива нашла поддержку у председателя думы: «Двор должен быть удобным и комфортным, экономить время и приносить пользу. Благоустройство дворовых территорий в приоритете у меня и депутатов. Тем более, что есть рабочие механизмы для финансирования таких проектов», — подчеркнул Валентин Полторацкий, напомнив, что практика народного бюджетирования применяется в Сургутском районе весьма успешно — например, жители Ульт-Ягуна таким образом установили освещение и видеонаблюдение на спортивно-игровой площадке, барсовчане построили две детские площадке, а в Федоровском благоустроили дворовую территорию на улице Ленина.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 09:59, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В небе над промзоной Сургута заметили световой столб 1129
  2. Жители поселка в Сургуте живут без освещения и благоустройства и не ходят на выборы 1119
  3. В Сургуте в 2022 году стартует строительство НТЦ 1054
  4. ​Подозреваемого в убийстве прокурора Югры обвинили еще в одном тяжком преступлении 1003
  5. В ХМАО с коррупционеров взыскали 70 млн рублей 905
  6. В Нижневартовске, Урае и Сургуте подскочила заболеваемость коронавирусом 897
  7. Молодой югорчанин потерял деньги из-за несчастной любви 811
  8. Пассажирам без QR-кодов могут отказать в возврате денег за авиабилеты 778
  9. ​Жизнь важнее 763
  10. ​Российские олигархи сдадут три ПЦР-теста перед встречей с Путиным 742
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 6888
  2. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6568
  3. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 4534
  4. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 4225
  5. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 4038
  6. ​Умерла Нина Ургант 3876
  7. ​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят 3393
  8. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на продажу в Сургуте 2577
  9. ​Дело не в казаках: названы причины отмены концерта Инстасамки в Сургуте 2506
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 2454
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 12180
  2. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 10324
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8170
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7884
  5. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 7684
  6. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 6888
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6568
  8. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6559
  9. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6419
  10. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 5830

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика