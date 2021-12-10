Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий провел рабочий день в Русскинской

Новые культурные объекты, а также другие привлекательные для туристов достопримечательности Русскинской накануне осмотрел председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий, который побывал в деревне с рабочим визитом. Поездка была посвящена развитию туризма и социально-бытовым вопросам местных жителей.

Русскинская туристов ждет: ежегодно здесь вводятся новые объекты, которые являются привлекательными для гостей — за последние годы в деревне появился масштабный арт-парк «Этноград» с игровой площадкой «Йонтэх». Его каждый год дополняют новыми объектами, не станет исключением и 2022-й, о чем сказал руководитель районного парламента. «В планах на следующий год — обустройство площади со сценой и зрительными местами, торговых рядов для проведения ярмарок, — комментирует Валентин Полторацкий. — На эти цели из районного бюджета будет выделено 37,5 млн рублей. В дальнейшем планируется благоустройство набережной, создание глэмпинга и многое другое».

Русскинской есть чем гордиться: помимо новых достопримечательностей, отлично себя показывают и объекты, давно заслужившие славу у гостей из других регионов. В первую очередь это уникальный музей Природы и Человека имени Ядрошникова, который также посетил председатель думы. Здесь, как и в арт-парке, постоянно ведется усовершенствование: здание, в котором разместился музей, для него относительно новое — он переехал сюда в 2016 году, но вопросы быта здесь по-прежнему актуальны. Так, по словам директора учреждения Татьяны Ядрошниковой, в помещении прохладно, — и теперь над этой проблемой думают в администрации Сургутского района, которая уже запланировала на 2022 год проектно-изыскательские работы, а на 2023 год — капитальный ремонт кровли и фасада стоимостью 30 млн рублей.

Бытовые проблемы обсудили не только с музейными работниками: о коммунальных делах председателю районного парламента рассказали жители деревни и ее глава. Актуален вопрос уборки снега: по словам глава Русскинской Андрея Соболева, у поселения погрузчик для сбора снега есть, а самосвала для его вывоза нет. Судя по реакции Полторацкого, вопрос с самосвалом решенный: оказалось, что руководитель думы уже обсудил вопрос приобретения техники с главой района Андреем Трубецким.

Еще один вопрос, который интересует местное население, — это благоустройство дворов. На территории многоквартирного дома № 12 на улице Взлетная участники поездки встретились с жильцами, которые рассказали о своих планах благоустройства: они хотят расширить место парковки и оборудовать детскую и спортивную площадки.

Администрация поселения планирует вынести этот объект на инициативное бюджетирование в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Инициатива нашла поддержку у председателя думы: «Двор должен быть удобным и комфортным, экономить время и приносить пользу. Благоустройство дворовых территорий в приоритете у меня и депутатов. Тем более, что есть рабочие механизмы для финансирования таких проектов», — подчеркнул Валентин Полторацкий, напомнив, что практика народного бюджетирования применяется в Сургутском районе весьма успешно — например, жители Ульт-Ягуна таким образом установили освещение и видеонаблюдение на спортивно-игровой площадке, барсовчане построили две детские площадке, а в Федоровском благоустроили дворовую территорию на улице Ленина.