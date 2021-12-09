На границе ХМАО зафиксировано серьезное ДТП между двумя грузовиками

На трассе «Сургут - Когалым, граница ХМАО-Югры» столкнулись два грузовика. По сообщению Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 9 декабря в 19:35 на 112 километре дороги. Никто не погиб, однако один из участников ДТП госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «МАН» 1998 года рождения двигался со стороны Когалыма в сторону Сургута, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Ивеко» под управлением мужчины 1993 года рождения», – комментирует ГАИ Югры.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в этот же день на той же трассе зафиксировано смертельное ДТП. ВАЗ 21124 под управлением 44-летнего мужчины врезалась в тяжеловоз. Водитель легковушки скончался на месте происшествия.