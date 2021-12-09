Возведение третьего корпуса школы №9 завершат в начале 2022 года

Строительство третьего корпуса школы №9 в 39 микрорайоне Сургута завершится в феврале 2022 года. Как рассказала директор департамента образования Ирина Замятина, это поможет немного разгрузить другие учреждения и после получения лицензии 1 сентября за парты могут сесть ученики сразу 20 первых классов.

В целом, эта школа будет соответствовать существующим на сегодняшний день нормам – проект включает в себя формирование безбарьерной среды, бассейн, два спортивных зала, четыре компьютерных кабинета, 22 класса.

«Это новый проект, он прошел государственную экспертизу. Практика достаточно непростая, трудности есть, в том числе пандемия, но от плана не отстаем», – подчеркнул замдиректора «Инвестстройцентр» Вячеслав Симонов.

Все работы идут согласно графику, несмотря на кратное подорожание стройматериалов. По словам главы города Андрея Филатова, строительство соцобъектов находится под контролем и сроки сдачи объектов могут корректироваться.

Отметим, что этот проект обошелся Сургуту в 1,2 миллиарда рублей. За ходом строительства также следят местные депутаты.