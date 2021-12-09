До конца года в Сургуте откроют важную магистраль

Участок дороги на улице Геологической от перекрестка с Мелик-Карамова до Югорского тракта введут в эксплуатацию в конце декабря этого года. Все работы закончены, осталось лишь пройти итоговую проверку Жилстройнадзора. Об этом сообщили на заседании штаба капитального строительства под руководством главы Сургута Андрея Филатова.

«Идет окончательная приемка работ, все справки мы практически получили, готовятся документы на ввод. Но, естественно, нам необходимо провести итоговую проверку Жилстройнадзора, мы на нее заявились. Если до конца года пройдем итоговую проверку, то введем этот объект в эксплуатацию», – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев. Кроме того, сейчас проходит заключение договоров о содержании дороги.

На заседании Андрей Филатов уточнил, получится ли реализовать движение магистрали до следующего года: «Строительно-монтажные работы завершены, идет оформление документации приемки. Следующий этап — это содержание дороги. Мы берем такие обязательства, чтобы перед новым годом мы могли по этой дороге проехать? Справимся?» Кирилл Киселев подтвердил, что работы будут выполнены в срок.

Строительство полукилометрового участка дороги, которое началось еще в 2019 году, проходило в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее сообщалось, что движение по новой магистрали планируют запустить в январе 2022 года.