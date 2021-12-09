На проспекте Ленина в Сургуте полыхал ПАЗ

Утром в четверг, 9 декабря, на проспекте Ленина в Сургуте сгорел ПАЗ. Фото и видео полыхающего автобуса уже облетели соцсети. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал.

«В 07.13 поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ. Возгорание было локализовано в 07.22, открытое горение было ликвидировано в 07.26. По вызову от подразделений МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.