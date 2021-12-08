Замглавы Сургута оценил перспективу открытия филиалов белорусских заводов в городе

В Сургуте работала делегация белорусских бизнесменов: целых два дня топ-менеджеры компаний Амкорд-урал, МАЗ, Минский моторный завод, Теплосила, Полимерконструкция, встречались с представителями компаний, которые используют их продукцию, и чиновниками.

Югра – климатически интересный регион, здесь совершенно другие условия эксплуатации. Так, автобусы «МАЗ» в северном исполнении были впервые изготовлены для округа. После удачного опыта другие фирмы стали перенимать эту практику. Поэтому перспективы для дальнейшего развития бизнеса и открытия филиалов здесь есть.

«Открытие филиалов заводов имеют место быть, так как Сургут находится в выгодном положении с точки зрения дальнейшего освоения севера, доступности других городов, находимся в центре транспортного пучка. Чтобы предприятия-эксплуатанты могли сэкономить, то в целях оптимизации логистики можно рассмотреть открытие филиалов. Такой опыт есть, например, здесь была представлена компания по производству лифтов, она уже больше 20 лет представлена в городе», – прокомментировал замглавы Артем Кириленко.

Глава города Андрей Филатов отметил, что продукция белорусских заводов очень популярна среди местных компаний, таких как Сургутнефтегаз или СПОПАТ. Поэтому муниципалитет готов к дальнейшему сотрудничеству.

Отметим, что на встречах участвовали только те сотрудники фирм, товары которых представлены в городе – автобусы, грузовики, спецтехника для водоснабжения, лесозаготовки, транспорта. Несмотря на нашу суровую зиму и сибирский характер, делегаты отметили, что все прошло гладко.

«Нас тепло встретили, внимательно слушали. Приятно выступать на таких мероприятиях, результат и эффект через какое-то время мы увидим и почувствуем. Но встречаться надо, особенно когда есть возможность – всяческие конференции и видеосвязи существуют, есть соглашение между ХМАО и Беларусью, но это не совсем то. Когда идет общение вживую, можно по глазам увидеть, насколько ему интересен продукт», – поделился заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» Владимир Дормаш.