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​Сургут стал лидером в ХМАО по вакцинации против ковида

В Сургуте прививки против коронавируса поставили почти 220 тысяч горожан

​Сургут стал лидером в ХМАО по вакцинации против ковида
pixabay.com

Сургут стал одним из лидеров в ХМАО по вакцинации против коронавируса. В городе привились почти 220 тыс. человек, а план по вакцинации выполнен на 93%, сообщает со ссылкой на источники в сфере регионального здравоохранения Znak.com. Уточняется, что целевой показатель по вакцинации составляет 80% от взрослого населения.

Наиболее отстающими, по данным собеседников издания, стали Нефтеюганск и Нефтеюганский район – показатель там составляет 60% от плана. Средние по округу показатели (80% и более) зарегистрированы в Югорске, Когалыме и Нижневартовске. Ниже среднего (70–75%) – в Ханты-Мансийске, Нагяни, Мегионе, Пыть-Яхе, Лангепасе и ряде других муниципалитетов.

Средний показатель вакцинации по Югре на сегодня — 81%.

Ранее главный врач поликлиники №1Сургута Максим Слепов сообщил, что суточный прирост больных ковидом в городе сократился в 3,5 раза - с 350 в октябре до 100 новых случаев на последней неделе ноября. Количество выздоровевших преобладает над количеством заболевших. По оценке медика, снижение заболеваемости коронавирусом – результат проведенной кампании по вакцинации.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 296, комментариев: 0
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