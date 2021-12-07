Выступление группы ANACONDAZ в Сургуте и Нижневартовске перенесли на май

Концерты в Югре продолжают переносить из-за ситуации с коронавирусом. Так, под каток ограничений попало выступление группы ANACONDAZ с презентацией нового альбома. Музыканты должны были выступить в декабре 2021 в Сургуте и Нижневартовске, теперь же мероприятие пройдет в начале мая 2022 года.

«К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране, мы не можем провести запланированные концерты в ваших чудесных городах в декабре», – сообщили в официальной группе исполнителей.

Напомним, что ранее стало известно о переносе концерта Инстасамки. Изначально это связали с недовольством активистов, однако пиар-директор рэперши позже пояснил, что такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации.