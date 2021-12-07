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​Федоровский: Каким должен быть двор у дома, могут решить и сами жители

Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий побывал в Федоровском

​Федоровский: Каким должен быть двор у дома, могут решить и сами жители
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий с рабочей поездкой побывал в поселке Федоровском. Вместе с главой поселения Николаем Рудышиным, федоровскими депутатами Светланой Кривоблоцкой, Андреем Пайлем и Владимиром Вяткиным осмотрели территории домов, которые администрация района планирует отремонтировать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жильцы этих дворов тоже примут финансовое участие – они готовы вложить часть средств вместе с районом и округом.

Первый объект по улице Московской, дома 13 и 15 и улицы Строителей, д. 27 представляет из себя большой заснеженный двор, где «хозяйничают» автомобили, даже старой качели нет. Зимой такие дворы выглядят особенно неуютно.

Николай Рудышин рассказал, какой видят эту территорию жители: здесь будет детская площадка, территория для выгула собак. «Расчеты практически готовы до конца года проект и смета будут», – заверил спикера районного парламента глава поселка. Этажность зданий здесь невысока, и будущая площадка сможет объединить сразу несколько домов.

Следующий двор по улице Ломоносова, можно сказать, чуть получше: есть маленькая горка, лазалки. Однако она не ограждена, и автомобилисты не стесняются чуть больше заезжать на территорию площадки. Такого быть не должно.

«Как раз в это время к нам подошел житель одного из домов, высказал свое предложение расширить проезжую часть для удобства водителей. Мне нравится, когда люди не стесняются и участвуют в разговоре, выражая свое мнение. Надеюсь, жильцы договорятся между собой и удобно будет всем», – рассказал Валентин Полторацкий.

Предложил на будущих новых площадках установить и небольшие спортивные тренажеры. Чтобы у каждого жителя была возможность выйти и позаниматься физкультурой.

Специально заехали во двор дома № 13 по улице Центральной, который стал известен не только в районе, но и в округе. В его приемке принимала участие губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова, жители рассказывали, что сделано даже больше, чем они рассчитывали. Площадка, действительно, отличная. Хороший пример совместной работы жильцов, администрации района и окружной власти.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 163, комментариев: 0
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