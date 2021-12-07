Власти Пермского края утвердили список субсидируемых авиарейсов. Улететь можно и в Сургут

Министерство транспорта Пермского края утвердило на 2022 год список субсидируемых авиарейсов из Перми. Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства, в перечень вошли рейсы в 16 российских городов: Сургут, Астрахань, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самару, Тюмень, Уфу, Челябинск.

Также в список вошел рейс из Перми в Прагу. Первый вылет по данному направлению запланирован на 15 июня. Частота рейсов — два раза в неделю. Полетная программа рассчитана до конца 2022 года.