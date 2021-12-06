Сургутяне простятся с Анатолием Нечушкиным 7 декабря

Во вторник, 7 декабря, в 13.00 в Зале прощаний Сургута состоится прощание с одним из основателей ГРЭС, заслуженным энергетиком России Анатолием Нечушкиным. Об этом siapress.ru сообщила его супруга Нина Нечушкина.

Анатолий Нечушкин ушел из жизни 5 декабря. Знаменитому сургутянину было 89 лет. Недавно он перенес коронавирус и выписался из больницы. Ковид подорвал его здоровье. «Сердце не выдержало», - поделилась Нина Николаевна.

Анатолий Нечушкин родился в Тамбовской области, приехал в Сургут в 1968 году. При его активном участии построены жилые микрорайоны в центре Сургута, школы, детсады, магазины, больница. Сургутским ГРЭС-1 и ГРЭС-2 он отдал 37 лет своей трудовой жизни.

Смотрите интервью siapress.ru с Анатолием Нечушкиным, сделанное к его 85-летию: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели»