Сургут изумил певицу Анну Семенович снегом и стерлядью

Певица, фигуристка и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович побывала в Сургуте. Впечатлениями от поездки в Югру артистка поделилась в своем аккаунте в Инстаграме, где она опубликовала несколько видео.

«Тут зима-зима, снега просто по колено!», - изумленно восклицает певица в одном из видео и поздравляет своих подписчиков с наступающим Новым годом.

Также Анну Семенович удивило блюдо из стерляди, которое она отведала в одном из ресторанов Сургута. «Стерлядь – бомба! Никогда не думала, что стерлядь – это северная рыба. Думала, она где-то в Подмосковье плавает. Блондинка», - иронично отметила певица.

Ранее сообщалось, что в Сургуте перенесли концерт певицы Инстасамки. Пиар-директор артистки Максим Столяров объяснил это непростой эпидемиологической ситуацией в регионе.