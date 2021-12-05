Один из основателей Сургутской ГРЭС Анатолий Нечушкин умер на 90 году жизни

5 декабря ушел из жизни заслуженный энергетик Российской Федерации, автора проекта Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Нечушкин. Ему было 89 лет.

Анатолий Нечушкин родился в Тамбовской области, приехал в Сургут в 1968 году. При его активном участии построены жилые микрорайоны в центре Сургута, школы, детсады, магазины, больница. Сургутским ГРЭС-1 и ГРЭС-2 он отдал 37 лет своей трудовой жизни.

О причинах смерти не сообщается.

Смотрите интервью siapress.ru с Анатолием Нечушкиным, сделанное к его 85-летию: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели»