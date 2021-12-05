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​Умер Анатолий Нечушкин

Один из основателей Сургутской ГРЭС Анатолий Нечушкин умер на 90 году жизни

​Умер Анатолий Нечушкин
Фото Ирины Швец

5 декабря ушел из жизни заслуженный энергетик Российской Федерации, автора проекта Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Нечушкин. Ему было 89 лет.

Анатолий Нечушкин родился в Тамбовской области, приехал в Сургут в 1968 году. При его активном участии построены жилые микрорайоны в центре Сургута, школы, детсады, магазины, больница. Сургутским ГРЭС-1 и ГРЭС-2 он отдал 37 лет своей трудовой жизни.

О причинах смерти не сообщается.

Смотрите интервью siapress.ru с Анатолием Нечушкиным, сделанное к его 85-летию: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели»


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Сегодня в 17:04, просмотров: 543, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 17:45
Уходят титаны. Пришли невесомые красавчики
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:50
«Пусть город твой - где вышки и тайга. - Ещё на белом ватмане пока.
- И пусть вокруг лежит суровый снег.- Но верит в этот город человек.
- Спасибо, товарищ, спасибо тебе. - За то, что прошёл ты - по трудной тропе. - Не каждому дано так щедро жить- Друзьям на память города дарить!».
Вечная память ЧЕЛОВЕКУ, который зажег энергетическое солнце Сургута и дан жизнь нашему городу Анатолию Фёдоровичу Нечушкину.
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