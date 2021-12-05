На пожаре в частично расселенном доме в Сургуте погибла женщина

В ночь на субботу, 4 декабря, на улице Юности в Сургуте произошел пожар в частично расселенном двухэтажном доме. Из здания успели спастись четыре человека, одна из жительниц барака погибла от полученных в огне травм.

Сообщении о возгорании поступило в дежурную часть в 1.45. На месте происшествия работали девять пожарных расчетов.

«Через 5 минут на место происшествия прибыли первые подразделения пожарной охраны, наблюдалось открытое горение на первом этаже одного из подъездов. Самостоятельно эвакуировались четыре человека. В 2 часа 16 минут открытое горение было ликвидировано на площади 80 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным К-Информ, травмы по время пожара получил мужчина, а его супруга погибла: «Из квартиры удалось вытащить пострадавшего мужчину с ожогами головы, шеи и рук, также он надышался дымом. Он пояснил, что в квартире осталась его жена. Обнаруженное огнеборцами, обгоревшее тело женщины, до скорой помощи, на руках, донёс сотрудник ППС. Поначалу, из-за небольшого роста, все подумали, что это девочка. Медики констатировали смерть женщины, предварительно, от ожогов и отравления угарными газами».