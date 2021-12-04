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​Из Внуково — в Сургутский район: интерактивная карта муниципалитета появилась в московском аэропорту

Во Внуково заработал стенд с интерактивной картой Сургутского района

​Из Внуково — в Сургутский район: интерактивная карта муниципалитета появилась в московском аэропорту
Фото: facebook.com

Увидеть Сургутский район прямо во Внуково — реально: в московском аэропорту заработала интерактивная карта муниципалитета, о чем сообщил на своей странице Facebook глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Нано-стенд позволяет реализовать нашу главную цель — презентовать инвестиционный и туристический потенциал Сургутского района», — объясняет Трубецкой создание нового объекта, напомнив, что первые интерактивные карты появились именно в аэропорту — только не Москвы, а Сургута. «Вы помните, мы начали с Сургутского аэропорта, — пишет глава Сургутского района. — В январе 2020 года установили карту там, затем сенсорные стенды разместили на ж/д вокзале и в ТЦ «Агора». Мы решили не останавливаться на достигнутом и познакомить с потенциалом нашего района жителей, гостей и инвесторов не только Сургута, но и других городов России. Так, на международном форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге наша карта была презентовала в здании Экспофорума. На днях установили интерактивную карту в московском аэропорту Внуково. Скоро такую же карту смогут увидеть жители и гости областной столицы в Тюменском аэропорту Рощино».

Напомним, что карта содержит семь слоев — Сургутский район, поселения Сургутского района, промышленный слой, инвестиционный слой, туристическая карта, этнографическая карта, экономика Сургутского района. На каждом слое — фотографии объектов, видеоматериалы, текстовая информация для всех заинтересовавшихся муниципалитетом.

В администрации уверены: этот проект стал отличным инструментом для знакомства с Сургутским районом, его турмаршрутами и инвестплощадками. «Бизнесу — для развития и масштабирования на нашей территории. Гостям — для посещения уникальных и замечательных мест», — объясняет глава муниципалитета.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 118, комментариев: 0
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