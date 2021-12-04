ФАС подозревает Сургутнефтегаз в злоупотреблениях на рынке бензина

Сургутнефтегаз получил от Федеральной антимонопольной службы предупреждение — ведомство заподозрило нефтяного гиганта в злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке бензина.

Как сообщается на официальном сайте ФАС, в результате Сургутнефтегаз обязан в ближайшие десять дней представить предложения по заключению долгосрочных внебиржевых договоров по поставке автомобильных бензинов другим крупнейшим компаниям на рынке, в том числе Роснефти, ЛУКОЙЛу, Газпрому и другим.

При этом, подчеркивают в ведомстве, компания, заключая договоры о поставках, не должна снижать объемы, которые реализуются путем торгов на бирже.

Также по распоряжению антимонопольщиков Сургутнефтегаз должен определить порядок заключения договоров о поставках компаниям и опубликовать эту информацию на своем сайте — на это компании дали один месяц.