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​Сургутнефтегаз злоупотребляет? Антимонопольщики озвучили претензии к нефтяному гиганту

ФАС подозревает Сургутнефтегаз в злоупотреблениях на рынке бензина

​Сургутнефтегаз злоупотребляет? Антимонопольщики озвучили претензии к нефтяному гиганту
Фото: pixabay.com

Сургутнефтегаз получил от Федеральной антимонопольной службы предупреждение — ведомство заподозрило нефтяного гиганта в злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке бензина.

Как сообщается на официальном сайте ФАС, в результате Сургутнефтегаз обязан в ближайшие десять дней представить предложения по заключению долгосрочных внебиржевых договоров по поставке автомобильных бензинов другим крупнейшим компаниям на рынке, в том числе Роснефти, ЛУКОЙЛу, Газпрому и другим.

При этом, подчеркивают в ведомстве, компания, заключая договоры о поставках, не должна снижать объемы, которые реализуются путем торгов на бирже.

Также по распоряжению антимонопольщиков Сургутнефтегаз должен определить порядок заключения договоров о поставках компаниям и опубликовать эту информацию на своем сайте — на это компании дали один месяц.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 169, комментариев: 0
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