СМИ: Казаки и другие активисты добились отмены выступления Инстасамки в Сургуте

Концерт рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева – прим. ред.) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), который должен был пройти в Сургуте 10 декабря, отменяется. Об этом со ссылкой на источник в политических кругах города сообщает Ura.ru.

По словам собеседника издания, отмена концерта связана с тем, что запланированный концерт певицы вызвал «слишком много негатива». Информацию об этом подтвердили в компании «АКС-Север», которая является билетным оператором. Там отметили, что концерт переносится, а продажа билетов на него временно приостановлена.

Сургутские активисты и ветераны боевых действий длительное время боролись против концерта Инстасамки. По их мнению, артистка плохо влияет на детей, поскольку поет пошлые песни, матерится, снимает развратные клипы, в которых пропагандирует употребление спиртного и маргинальный образ жизни.

Накануне в Сургуте прошло обсуждение возможности запрета концерта рэперши. Больше всего собравшихся возмутило то, что певица распущенно одевается и делает «недвусмысленные движения» – например, берет микрофон в рот.