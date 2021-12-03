Из Санкт-Петербурга в регионы будет летать Superjet 100, названный в честь Сургута

Один из самолетов Superjet 100 авиакомпания «Россия» назвала в честь Сургута. «Имя» воздушного судна и герб города размещены на носовой части фюзеляжа. Отмечается, что лайнер может перевозить сразу 100 пассажиров в эконом-классе.

Самолет вышел в рейс из Санкт-Петербурга и выполняет маршруты по региональным пунктам маршрутной сети авиакомпании из Северной столицы.

«Superjet 100, названный в честь Сургута, продолжает традицию присвоения воздушным судам «России» имен различных городов нашей страны. Увидев лайнер, названный в честь Сургута, в различных аэропортах, пассажиры больше узнают об истории и географии России, о необъятных просторах и туристическом потенциале нашей Родины, о значимости Сибири», – комментирует пресс-служба авиакомпании.