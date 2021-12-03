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Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 декабря? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 декабря? // АФИША

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

4 декабря

Спектакль «Вечер русских водевилей»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

Воспитанницы пансионов и благородные матери семейств, молодые повесы и строгие дядюшки, избалованные барышни и гордые бесприданницы – все эти простые, но такие узнаваемые и понятные герои не дадут заскучать ни на секунду! Приходите и насладитесь эстетикой старых времен.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 300-450 рублей. Оплатить билеты можно «Пушкинской картой». 12+

Выставка «#ПортАниМир»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: график работы культурного центра до 26 декабря.

В субботу «Порт» приглашает на открытие выставки «#ПортАниМир». Гостям предложат полюбоваться на авторские и коллективные мультипликационные работы юных мастеров студии, фото из архива студии мультипликации «Аниматика» (им, кстати, исполняется пять лет!) и многие другие развлечения.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: бесплатно. 0+

Юбилейный концерт коллектива «NEW STYLE»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 18:00.

10 лет назад был создан вокальный ансамбль «New style» под руководством Юлии Быковой. За это время он приобрел широкую известность как в нашем городе, так и в других городах России, участвовал и получил более 50 наград и благодарственных писем в мероприятиях различного уровня.

В программе юбилея зрители увидят фото и видеоистории из жизни коллектива, услышат, как знакомые и полюбившиеся песни, так и новый вокальный репертуар.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 300 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

5 декабря

Мастер-класс «Снежная сказка»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время: 12:00.

Сургутский художественный музей приглашает взрослых и детей на мастер-класс по плетению из бисера подвески – снежинки, которая никогда не растает!

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: для детей – 235 рублей, для взрослых - 340. 8+

Постановка «Свинопас»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 16:00.

Если вы не успели посетить сказку Андерсена в исполнении актеров «Невесомости» – вот еще один шанс! Артисты поведают про настоящие ценности, которых мы порой не замечаем рядом с собой.

Телефон для справок: 16-08-04. Цена билета: 250. 0+

Спектакль «Границы…памяти»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Память как средство воскрешения. Как действительно уникальный механизм, позволяющий человеку оставаться человеком. На сцене разворачивается история любви, точнее, воспоминание о ней. История любви двух молодых людей, Виктора и Гели, которые познакомились и влюбились друг в друга в 1940-е в СССР. Он - русский, она - полька. Между их любовью встают государство, законы, границы....

Но есть ли границы у памяти и можно ли перечеркнуть любовь? Это история про век 20-й. Но разве сейчас границ вокруг нас стало меньше? Личность и Государство, трепетные чувства и рационализм Закона, бездушная государственная машина и хрупкие человеческие судьбы – балансируя между свободой, обязательствами и страхами, нашим современникам по-прежнему трудно найти и сохранить себя.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 300-450 рублей. Оплатить билеты можно «Пушкинской картой». 12+


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Сегодня в 11:23, просмотров: 293, комментариев: 0
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