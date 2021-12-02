Казаки и другие активисты просят правоохранителей и власти отменить концерт Инстасамки

В Сургуте активисты, казаки и ветераны боевых действий обсудили возможность запрета концерта рэперши Инстасамки, который состоится 10 декабря. По их словам, артистка деструктивно влияет на детей тем, что поет пошлые песни, матерится, снимает развратные клипы, в которых пропагандирует употребление спиртного и маргинальный образ жизни. Особенно всех присутствовавших возмутило то, что Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки – прим.ред.) распущенно одевается и делает «недвусмысленные движения» – например, берет микрофон в рот.

Активисты уже написали обращение главе города Андрею Филатову, депутатам, в прокуратуру, детскому омбудсмену ХМАО и УМВД, а также подписали петицию. Остальные идеи того, как можно предотвратить концерт, они решили обсудить за закрытыми дверями без присутствия СМИ.

«Я, наверное, один из первых в Сургуте, кто обратил внимание на данную проблему. С региональной общественной организацией «Зарница» мы составили петицию, которую поддержали больше 20 общественных организаций», – прокомментировал помощник депутата Дмитрия Нечепуренко Андрей Нагуманов.

Сам народный избранник, который ранее написал письмо в прокуратуру из-за концерта Зотеевой, на собрание не явился, в отличие от Антона Булгакова, который ранее не подтверждал свою причастность к организации отмены выступления певицы. На вопрос журналистов о том, есть ли альтернативные мероприятия для подростков, Булгаков ответил, что существуют объединения, которые проводят «хороводы и песни, но СМИ об этом не говорят».

Повышение возрастного ценза до 18+, по мнению противников Инстасамки, не поможет, так как подростки все еще могут посетить концерт в присутствии взрослых. Как рассказал активист Денис Ханьжин, дети кооперируются в большие группы в пабликах, посвященных мероприятию, и проходят с одним или двумя совершеннолетними.