Сургутские 11-классники, не написавшие итоговое сочинение из-за болезни, смогут переписать его в феврале и мае

Накануне, 1 декабря, в Сургуте прошел первый день написания итогового сочинения среди одиннадцатиклассников. 97 учеников не пришли на экзамен по уважительной причине, всего в городе обучается 2 498 выпускников. Об этом рассказала руководитель департамента образования Ирина Замятина.

«По причине болезни – это 51 учеников, 34 – находятся на карантине с ковидом. Как раз закрыт класс, и контактные лица и обучающиеся в этом классе, соответственно, не допускались для написания итогового сочинения», – добавила Ирина Замятина.

Также она успокоила родителей и школьников: экзамен можно пересдать в резервные дни – в феврале и в мае.

Ранее, глава департамента образования отметила, что на удаленное обучение переведены почти три тысячи сургутских школьников.