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QR-код в сургутских автобусах пока не планируется проверять

Администрация Сургута пояснила, что наличие QR-кода в общественном транспорте проверять не будут

QR-код в сургутских автобусах пока не планируется проверять
Фото: Администрация Сургута

В Сургуте пока не планируется проверять QR-код перед поездкой в общественном транспорте. По словам начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Рустама Гильманова, официального постановления об этом еще нет.

Тем не менее, рейды по соблюдению масочного режима в автобусах и маршрутках продолжаются. За ноябрь выявлено 20 нарушений: «Обычно горожане, как только получили замечание, сразу надевают маску. В противном случае приходится вызывать полицию», – рассказал Гильманов.

Кондукторы и водители также обязаны соблюдать меры предосторожности. По информации представителей мэрии Сургута, на сегодняшний день привиты все, кто работает с пассажирами, прошли вакцинацию от коронавируса.


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Сегодня в 19:06, просмотров: 171, комментариев: 0
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