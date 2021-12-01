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Сильный снегопад вызвал в Сургуте транспортный коллапс

Выпавший снег стал причиной утренних пробок в Сургуте

Сильный снегопад вызвал в Сургуте транспортный коллапс
Фото: Яндекс.Пробки

В Сургуте наступил настоящий дорожный коллапс: выпавший снег стал причиной многочисленных утренних пробок. Горожане жалуются на то, что ездить невозможно. Их слова подтверждает схема на сервисе «Яндекс.Пробки» – движение практически по всем улицам затруднено.

В администрации Сургута пообещали дать комментарий позднее. Напомним, что окружное отделение ЕДДС делало штормовое предупреждение: по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 ноября по 02 декабря в регионе пройдет снегопад, ожидается метель, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду, гололед.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 298, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 10:07
Какой то лысый чувак обещал вылизывать дороги как кот йайки. Прообещался?

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