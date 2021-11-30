Добровольцы из Белого Яра обустроили свой домик на территории собачьего приюта

У волонтеров приюта «Дорога домой» из Белого Яра появилось помещение, где они могут согреться после прогулок с собаками и отдохнуть после работы. Информация об этом появилась в паблике «Благотворительный фонд помощи животным «911».

«Наконец-то появилось место, где можно будет перевести дух между часовыми забегами, согреться, перекусить после проделанной работы и обсудить насущные вопросы и проблемы за большим, пусть не круглым столом. Домик приобретен, установлен и оснащен за счёт средств субсидии Департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района», – рассказали добровольцы.