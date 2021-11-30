Форум «Патриот#86» прошел в Сургутском районе

Впервые в Сургутском районе прошел форум «Патриот#86» — участники собрались в городском историческом музее «Россия — моя история. Югра».

Как сообщают в департаменте образования и молодежной политики администрации района, целью мероприятия стала популяризация и поддержка деятельности руководителей и инструкторов военно-патриотических клубов и военно-патриотических объединений муниципалитета. «Нам важно создать условия для профессионального и творческого развития всех участников процесса патриотического воспитания», — прокомментировала событие «Вестнику Сургутского района» сообщила и. о. директора департамента Наталья Прянишникова.

Количество участников форума не ограничилось площадкой исторического музей: в онлайн-режиме к нему присоединилось более 1800 человек. Все вместе они участвовали в психологическом практическом онлайн-тренинге «Профилактика синдрома эмоционального выгорания руководителя или инструктора ВПК», мастер-классе по сбору, хранению, подготовке и медиаинформации о проведенных мероприятиях «Медиасопровождение программ и проектов патриотической направленности», круглом столе «Взаимодействие с общественным организациями района, города».

Немаловажной частью форума стал и обмен опытом: военно-патриотические клубы Сургутского района представили свои наработки и технологии продуктивного взаимодействия друг с другом и общественными организациями.