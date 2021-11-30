Конкурс для национальных объединений прошел в Сургутском районе

Награждение победителей конкурса для национально-культурных объединений в рамках районного фестиваля межнационального согласия «Мы Россияне» прошло в барсовском МКДЦ «Лидер». Конкурс проводился в Сургутском районе, сообщает vestniksr.ru.

Участников приветствовал глава Сургутского района Андрей Трубецкой: «Сургутский район, как маленькая страна — не только по площади, но и по национальному составу, — сказал он. — Поэтому о важности межнациональных отношений говорить лишний раз не пригодится. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в этом конкурсе».

В различных номинациях были отмечены десятки активистов. Например, в одноименной номинации дипломы, букеты цветов и сертификаты номиналом 5 тысяч рублей получили 19 человек. За «Социальную помощь» отмечен Дагестанский национально-культурный центр «Единство нации», «Проектом года» стал фестиваль «Славянские истоки» РОО «Славяне Севера». Победа в номинации «Лидер» была присуждена Украинскому национально-культурному центр «Водограй», «Дебютом года» названа общественная организация Сургутского района «Русский национально-культурный центр «Истоки». За вклад в просвещение населения Сургутского района отмечен Башкирский-национально культурный центр «Яугир», за использование медиатрендов в одноименной номинации поощрили Ногайский национально-культурный центр «Ногай Эл».

«Обращаясь к себе и коллегам, на будущее, надо, чтобы призы были более значимые, чтобы заинтересовывать людей, чтобы конкурс становился регулярным», — подчеркнул Андрей Трубецкой: вероятно, конкурс национальных объединений станет в Сургутском районе доброй традицией.