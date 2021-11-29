Лже-банкиры выманили у жительницы Сургута свыше 1,7 млн рублей

В Сургуте возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 38-летняя горожанка, которая перевела мошенникам свыше 1,7 млн руб.

Как сообщили в УМВД по ХМАО, сургутянке поступил звонок с московского номера. Аферист представился сотрудником службы безопасности банка и заявил женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит. Затем злоумышленник соединил горожанку с «начальницей кредитного отдела банка», которая дала следующие инструкции: оформить в краткие сроки встречный кредит на свое имя и перевести деньги на резервные ячейки через банкомат.

Сургутянка оформила в олнай-приложении банка заявку на четыре потребительских кредита общей суммой около 1,6 млн руб., а также оформила кредитную карту на сумму свыше 70 тыс. руб. Затем она обналичила деньги и перевела их на счета, указанные аферистами.

«После того, как мошенники похитили у сургутянки заемные денежные средства и личные сбережения, они перестали выходить на связь. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы», - резюмировали в полиции.

Ранее в УМВД по ХМАО сообщили, что за минувшие выходные жители Югры перечислили онлайн-аферистам свыше 11 млн руб. Всего зарегистрировано 19 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.