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Сургутянка набрала кредитов на 1,7 млн рублей и отдала деньги мошенникам

Лже-банкиры выманили у жительницы Сургута свыше 1,7 млн рублей

Сургутянка набрала кредитов на 1,7 млн рублей и отдала деньги мошенникам
pixabay.com

В Сургуте возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 38-летняя горожанка, которая перевела мошенникам свыше 1,7 млн руб.

Как сообщили в УМВД по ХМАО, сургутянке поступил звонок с московского номера. Аферист представился сотрудником службы безопасности банка и заявил женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит. Затем злоумышленник соединил горожанку с «начальницей кредитного отдела банка», которая дала следующие инструкции: оформить в краткие сроки встречный кредит на свое имя и перевести деньги на резервные ячейки через банкомат.

Сургутянка оформила в олнай-приложении банка заявку на четыре потребительских кредита общей суммой около 1,6 млн руб., а также оформила кредитную карту на сумму свыше 70 тыс. руб. Затем она обналичила деньги и перевела их на счета, указанные аферистами.

«После того, как мошенники похитили у сургутянки заемные денежные средства и личные сбережения, они перестали выходить на связь. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы», - резюмировали в полиции.

Ранее в УМВД по ХМАО сообщили, что за минувшие выходные жители Югры перечислили онлайн-аферистам свыше 11 млн руб. Всего зарегистрировано 19 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.


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Сегодня в 18:12, просмотров: 214, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 18:50
Аферистов по любому не найдут. В интернете да же курсы есть для мошенников.

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