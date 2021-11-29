Двое сургутян пострадали в ДТП на перекрестке Университетская-Юности

В минувшее воскресенье, 28 ноября, в Сургуте на пересечении улиц Университетской и Юности столкнулись две иномарки. Два человека пострадали, передает телерадиокомпания «СургутИнтерНовости».

По их информации, «Лексус» при повороте не уступил дорогу «Киа». Легковушка, в которой находились водитель с пассажиром, отлетела в столб. Оба горожанина получили травмы. По факту инцидента проводится проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие выходные, по информации ГАИ, на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли, десять – получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.