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За 2021 год в Сургуте 428 семей смогли переехать из аварийного жилья

Более 21 тысячи квадратных метров аварийного фонда расселили в Сургуте

За 2021 год в Сургуте 428 семей смогли переехать из аварийного жилья
Фото: Администрация Сургута

В 2021 году в Сургуте расселили более 21 тысячи квадратных метров аварийного фонда. По информации администрации, 428 семей смогли переехать в новое жилье. До конца декабря планируется снести еще 15 домов.

«У нас также есть обязательства перед маломобильными сургутянами. Мы должны обеспечить квартирами 12 человек. Передать им жилые помещения планируем до июля 2022 года и, таким образом, эту очередь полностью закроем», – резюмировал глава Сургута Андрей Филатов.

Отмечается, что до середины декабря 2021 года дополнительно 21 семья получит денежную компенсацию. Это позволит расселить три дома в поселке Дорожный.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 174, комментариев: 0
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