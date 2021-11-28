Трое человек погибли при столкновении с грузовиком на трассе Сургут-Нижневартовск

В Сургутском районе накануне произошло смертельное ДТП: по сообщению муниципального ОМВД, погибло три человека. Инцидент произошел примерно в три часа дня на 89 километре автодороги Сургут-Нижневартовск.

«По предварительным данным установлено, что водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком «Мерседес рефрежератор», под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате ДТП водитель и два пассажира кроссовера, женщины 1977 и 2003 годов рождения погибли на месте происшествия», – прокомментировали в ОМВД России по Сургутскому району.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.