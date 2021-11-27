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​Депутаты Сургута избрали нового вице-спикера Думы

Александр Олейников не будет получать зарплату вице-спикера Думы Сургута

​Депутаты Сургута избрали нового вице-спикера Думы
Фото: vk.com/duma_surguta

Во время третьего заседания Думы Сургута, которое состоялось 26 ноября, депутаты единогласно избрали нового заместителя председателя парламента. Им стал, как ранее сообщал siapress.ru, Александр Олейников. Он будет работать на неосвобождённой основе – без зарплаты, так как продолжит работу на своём основном месте.

«Право избрать депутата на должность на освобождённой основе за нами осталось. Но пока мы коллегиально приняли решение работать на неосвобождённой основе всем составом. И я, председатель Думы, и Александр Олеников, которого выбрали сегодня заместителем председателя Думы, и второй заместитель председателя Виктор Пономарев. Учитывая, что состав Думы обновился почти наполовину (12 вновь избранных депутатов в составе VII созыва Думы города), мы сейчас изучаем современные подходы к управлению аппаратом Думы. В каком формате будем работать в будущем, будет зависеть от коллег, от того, насколько качественно и эффективно мы распределим полномочия между всеми депутатами», - сказал спикер городского парламента Максим Слепов.

Напомним, Александр Олейников занял пост заместителя председателя Думы Сургута после ухода с должности Надежды Краснояровой. Она сложила полномочия по состоянию здоровья – она временно покинет Сургут, но, по ее словам, вернется к депутатской работе весной 2022 года.

Александру Олейникову руководит отделом водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства Сургутнефтегаза.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 292, комментариев: 0
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