Движение по новому участку Геологической в Сургуте запустят в январе

Участок улицы Геологической от перекрестка с Мелик-Карамова до Югорского тракта построен и должен быть введен в эксплуатацию в конце декабря. Движение по новой магистрали планируют запустить в январе. Об этом журналистам рассказал директор управления капитального строительства Александр Гребешок.

«У нас один раз переносился срок по договору. Было заключено допсоглашение. 15 ноября в соответствии с договором мы СМР (строительно-монтажные работы) закончили. Договор у нас до конца года. В соответствии с договором мы вводим объект. Занимаемся оформлением документации», — цитирует Гребешка «СургутинформТВ».

Полукилометровый участок дороги, строительство которого началось в 2019 году, должен разгрузить городское движение. По Геологической уже можно будет сразу выехать на объездную дорогу. Строительство объекта обошлось почти в миллиард рублей.