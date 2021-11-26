В Югре легковушка влетела под фуру, погиб человек

Вечером в пятницу, 26 ноября, на 23 километре дороги «Северной обход г. Сургут» в ДТП погибла 40-летняя женщина. Она выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик торговой сети «Монетка».

«Предварительно установлено, что женщина 1981 года рождения, управляя автомашиной Hyundai, выехала на полосу встречного движения и не справилась с управлением, после чего совершила столкновение с автомашиной Mercedes под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи», - сообщили в пресс-службе полиции Сургутского района.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.