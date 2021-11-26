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​Максим Слепов о приватизации бани «Сандуны»: «Мы не рубили сплеча»

Сургутские депутаты рассказали, почему приняли такое решение о бане «Сандуны»

​Максим Слепов о приватизации бани «Сандуны»: «Мы не рубили сплеча»
Фото: Яндекс.Карты

Депутаты Сургута прокомментировали свое решение о приватизации бани «Сандуны», расположенной по улице Декабристов, 11, на брифинге для журналистов, который состоялся после третьего заседания муниципальной Думы.

«Мы не рубили сплеча, мы внимательно изучили все: сходили на объект, проверили сегодняшнее состояние здания, изучили внимательно контингент, который пользовался этим объектом. Что касается льготных категорий, там бесплатно обслуживалось не больше 20-30 человек. Эти люди сейчас получают услуги в сауне по улице Нефтяников. Содержание таких площадей очень убыточно для Сургута», – сообщил председатель муниципального парламента Максим Слепов, отметив, что «Сандуны» находились в очень плачевном состоянии, а попытки превратить объект в прибыльное место оказались неудачными для бизнесменов.

Глава Думы также высказал свои надежды на то, что для здания найдется покупатель, который сможет наладить на этом месте свое дело и принести деньги в бюджет Сургута.

«Были некоторые сомнения по поводу данного объекта. Мэрия предоставила подробную информацию о количестве посещений, количестве льготных жителей города, которые посещают баню. Визуально объект находится в ужасном состоянии, поэтому сомнений не оставалось – баню нужно отдать бизнесу. Единственное наше условие, чтобы функционал не менялся. Возможно, частник сможет сделать объект более привлекательным для сургутян», – резюмировал вице-спикер комитета по бюджету Александр Олейников.

Напомним, что этот вопрос поднимался ранее на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Администрация предложила включить банно-прачечный комплекс в план приватизации, так как здание его приходит в негодность. Арендатор накопил крупный долг в СГМУП «ГТС» и закрыл объект, так как тот не приносил прибыли.

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Сегодня в 17:41, просмотров: 386, комментариев: 2
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 18:53
Даёшь стандарт московских "Сандунов" начала XX века! А то "Барсук"/"Носорог" захирел.
Флудер
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Сегодня в 18:54
И вдогонку: в данном случае "сплеча" слитно пишется.
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