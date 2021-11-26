На теплой остановке в Сургуте живет бездомная собака

Безнадзорная собака регулярно спит на скамейке в теплой остановке на Университетской Сургута. Об этом рассказали жители города в группе «К-Информ» во «ВКонтакте». На фотографиях видно, что житное комфортно расположилось на лавке, а горожане ждут общественный транспорт рядом с остановкой.

Большинство горожан умилили эта ситуация. Однако некоторые забеспокоились, что собака посчитает остановку своим домом из-за того, что ее там подкармливают, и начнет нападать на людей.

Напомним, в Сургуте агрессивные животные напали на ребенка близ стройки на пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова. Тогда специалисты посчитали, что несчастный случай произошел из-за того, что местные жители подкармливали собак и строили им будки.

Первая теплая остановка появилась в Сургуте в 2017 году. Бывший глава города Вадим Шувалов сравнил павильоны с космическими кораблями за их многофункциональность.