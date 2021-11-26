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​В Югре прошли обыски у бывшего журналиста и пиарщика, возглавлявшего штаб Клишина

В Сургуте две недели назад прошли обыски у бывшего журналиста и политтехнолога Виталия Щербакова, о чем стало известно только сейчас

​В Югре прошли обыски у бывшего журналиста и пиарщика, возглавлявшего штаб Клишина
Фото facebook.com

К бывшему журналисту и работнику пресс-служб администраций Сургута и Сургутского района Виталию Щербакову силовики пришли с обыском. Эту информацию он подтвердил в разговоре с СИА-ПРЕСС. Вероятнее всего, приход правоохранителей связан с работой Щербакова в избирательном штабе скандально известного кандидата в депутаты думы Югры Александра Клишина («Справедливая Россия»).

По словам Щербакова, давшего комментарий СИА-ПРЕСС, во вторник, 16 ноября, около 22 часов к нему пришла группа силовиков в составе семи-восьми человек, двое из которых показали удостоверения сотрудников полиции. Они провели обыск в квартире, где в этот момент находились жена и трое маленьких детей бывшего журналиста, и традиционно изъяли телефон и ноутбук. Щербаков подчеркнул, что на данный момент не обладает информацией о своем процессуальном статусе – он не проходит ни свидетелем, ни подозреваемым ни по какому делу. По крайней мере, его об этом не уведомили.

Знакомые с ситуацией эксперты считают, что следственные действия в отношении Виталия Щербакова связаны с его работой в качестве куратора медийного направления в штабе кандидата в депутаты думы Югры Александра Клишина, и вышедшей за рамки привычных выборных технологий борьбы против кандидата от «Единой России», главврача окружного кардиологического центра Ирины Урванцевой. В частности, в ходе кампании на избирательном округе неизвестные распространили листовки, крайне похожие по дизайну на агитационные материалы Урванцевой, в которых якобы от ее лица рассказывалось о необходимости ввести платную медицину. Главврач ОКДЦ опровергла свое отношение к этой агитке и назвала ее «черным пиаром».

Тогда многие посчитали, что это – продукт деятельности именно штаба Клишина. Однако Щербаков в разговоре с СИА-ПРЕСС категорически отверг свое отношение к этой истории: «По ходу работы в штабе я о них ничего не слышал, и никакого отношения к ним не имею».

Региональные политтехнологи и журналисты, оценивая шансы Александра Клишина на победу на фоне его беспрецедентных расходов на пиар и скупку некоторых местных СМИ, высказывали мнение, что региональное правительство с крайним негативом восприняло выдвижение Клишина против Урванцевой, посчитав это грубостью со стороны кандидата от «Справедливой России», так как вопрос этого соперничества не был обсужден и утвержден во внутриэлитных консультациях.

Впрочем, Урванцева в итоге достаточно уверенно выиграла выборы в своем избирательном округе, и, казалось, на этом история завершится.

Наблюдатели считают, что силовая машина, которая всегда действует в своем графике и с некоторым лагом, отреагировала на предвыборные события в своем стиле, и в настоящий момент ищет возможность добраться до неугодного бывшего кандидата через членов его штаба. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.

Читайте также рассказ Виталия Щербакова об обыске и ответы на вопросы о причастности к истории с листовками.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 594, комментариев: 0
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