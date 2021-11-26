Источник: Пост замдиректора департамента архитектуры Сургута займет Алексей Усов

Должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) администрации Сургута займет Алексей Усов. Он сменит на этом посту Юрия Валгушкина, сообщил siapress.ru осведомленный источник.

Слухи об отставке Юрия Валгушкина появились в середине недели. Официально информацию не подтверждают. Однако эксперты сходятся во мнении, что увольнение нынешнего замдиректора ДАиГ полностью соответствует кадровой политике главы города Андрея Филатова.

Алексей Усов вернулся в обновленную мэрию в августе этого года. Сейчас он занимает должность заместителя директора управления капитального строительства. До увольнения в 2018 году он считался одним из самых опытных работников мэрии. Усов проработал на разных должностях почти 15 лет, занимая, в том числе и должность директора департамента архитектуры и градостроительства.