В парках Сургута планируют разместить павильоны с напитками и едой

В следующем году в сургутских парках планируют разместить нестационарные торговые объекты (НТО) с напитками и едой. Жители города долго ждали появления ларьков, потому что им приходилось заранее готовиться к прогулке на свежем воздухе. Новую схему размещения НТО обсудят с сургутянами 30 ноября на публичных слушаниях.

«Все нестационарные торговые объекты в городе Сургуте размещаются в соответствии со схемой. Изменения в эту схему вносятся один раз в год. 30 ноября будут проходить публичные слушания, на которых рассмотрят проект, куда мы включили четыре территории общего пользования – парк «За Саймой», парк «Кедровый лог», «Крылов парк» и набережная Олега Марчука», – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Также она добавила, что в парках планируют разместить по одному торговому объекту. При этом, дополнительной вырубки деревьев не будет.

Предпринимателей, желающих поставить павильон, много, но они должны будут соблюсти все требования. Так, размер НТО не может превышать более 20 «квадратов», а внешний вид регламентируется администрацией с учетом концепции парка.

Городские власти продолжают бороться с незаконно установленными объектами, которые, в том числе, размещаются и на территории парков. Напомним, что с начала года в Сургуте демонтировали 70 таких павильонов. «Законные» ларьки позволяют администрации контролировать деятельность предпринимателей и стимулировать конкурентоспособность между ними. Также деньги за павильоны в парках поступают в муниципальный бюджет для дальнейшего развития города.