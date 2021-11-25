Югорская пенсионерка отдала лже-директору ПФР 400 тысяч рублей

В ХМАО возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. На этот раз жертвой мошенников стала 87-летняя жительница Сургута, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, пенсионерке поступил телефонный звонок с неизвестного номера. Мужчина представился директором Пенсионного фонда и сообщил пенсионерке, что в ПФР происходит смена денежных купюр со старого образца на новый. Мошенник заявил, что сургутянке следует передать свои деньги якобы сотруднику Пенсионного фонда, который придет к ней домой.

«Обеспокоенная пенсионерка, будучи уверенной в достоверности сказанной информации, последовала инструкции афериста и в этот же день по указанию лже-директора передала наличные денежные средства неизвестной, общей суммой около 400 тысяч рублей», - сообщили в полиции.

После этого аферист перестал выходить на связь. Сургутянка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы.