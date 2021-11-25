Когда Центральная площадь Сургута станет местом отдыха горожан

Центральная площадь Сургута должна стать функциональным и комфортным для горожан пространством, ее преображение начнется летом 2022 года. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов.

Сегодня Центральная площадь – вымощенный плиткой пустырь. А к качеству выполнения работ есть замечания у контрольного управления администрации. Они уже направлены заказчику и должны быть устранены в гарантийный срок.

Функциональное наполнение пространства определят вместе с жителями. «Однозначно, будем ее оживлять. С жителями обсудим и выберем, как мы хотим организовать это пространство. Но начнем к летнему сезону, потому что сейчас строительные работы проводить неправильно», – отметил Андрей Филатов.

Через пару недель центральная площадь преобразится – там будут проходить новогодние гуляния с катком и ледовым городком. Впрочем, по мнению Андрея Филатова, Сургут должен оставаться красивым всегда: «Сейчас мы договариваемся с департаментом архитектуры поменять концептуальный взгляд на город. Не должно быть просто новогоднего оформления или оформления под День города, а должно быть зимнее и летнее оформление. Это два концептуально разных проекта, которые должны отражать все события в эти периоды».

Напомним, что проект Центральной площади в Сургуте реализовывался с 2019 года. Город получил федеральное софинансирование. Предполагалось за 90 млн рублей обустроить территорию, рассчитанную на 25 тысяч человек, несколькими киосками с буквами, складывающимися в слово «Сургут», а также небольшим количеством малых архитектурных форм и, в будущем, большой сценой. Однако объект вызвал критику общественности из-за пустоты и несвязности, поэтому сейчас его ждет концептуальная доработка.

Подробнее о том, как в Сургуте появилась Центральная площадь:

Конфуз на ровном месте. Центральную площадь Сургута зимой уложили плиткой, и весной она «поплыла»

