16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3726   EUR  83,6394  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Очаг африканской чумы свиней в Югре ликвидирован

В Сургутском районе сняли режим ЧС

​Очаг африканской чумы свиней в Югре ликвидирован
Фото: vk.com/glavavrayone

В среду, 24 ноября, отменен режим ЧС в Сургутском районе. Решение принято на заседании муниципального оперативного штаба, постановление подписал глава района Андрей Трубецкой.

«Проведены мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней. Были сожжены трупы свиней, проведена дезинфекция. В связи с этим, согласно инструкции по африканской чуме свиней, можно убирать посты», - рассказал начальник филиала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» в Сургутском районе Николай Феклистов.

Карантин продолжится до 18 декабря. «За крестьянско-фермерским хозяйством Капсамун, где произошла вспышка африканской чумы свиней, будет установлено наблюдение. За три дня до снятия карантина будет проведена повторная дезинфекция. Также наблюдение продолжится за всеми фермерскими хозяйствами, которые попали в 20 километровую зону от очага АЧС», - уточнили в пресс-службе администрации района.

Напомним, вспышка африканской чумы свиней была зафиксировано в фермерском хозяйстве в конце прошлой недели. Поголовье уничтожено, мясо изъято из продажи.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 08:50, просмотров: 103, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности 1693
  2. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 1472
  3. ​Семь школ в Сургуте построят концессионеры 1126
  4. ​В ХМАО увольняются продавцы, сотрудники производств и представители автобизнеса 1116
  5. ​Сургутский район: образование сегодня. Татьяна Османкина // ONLINE 1080
  6. Сургутяне могут выбрать название для нового парка 1065
  7. Югорчанин получил реальный срок за избиение сотрудника СИЗО 939
  8. Росгвардейцы отлавливают в ТРЦ югорчан и рассказывают им об опасности ковида 891
  9. Мэр Сургута принял участие в популярном ток-шоу о городах 832
  10. ​Около трети российских работников могут рассчитывать на скорое увеличение зарплаты 751
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 6627
  2. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 4015
  3. В Нижневартовске пьяный мужчина убил знакомого из-за любви и выбросил труп в туалетную яму 3433
  4. ​В Нижневартовске в ДТП два человека получили травмы 3396
  5. Администрация Нижневартовска отказала антиваксерам в проведении митинга 3390
  6. ​Нижневартовск вышел в лидеры по суточному приросту заболевших COVID-19 3174
  7. В Нижневартовске от коронавируса привились 16 будущих мам 3047
  8. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 2776
  9. РЖД отменяет поезд Нижневартовск – Москва 2749
  10. ​Набережная у СурГУ довела чиновников до суда 2663
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 12476
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 10334
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 10326
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 10209
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9855
  6. ​Покуда жив-здоров... 8954
  7. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 8476
  8. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 8296
  9. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 8285
  10. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7765

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика