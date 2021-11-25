В Сургутском районе сняли режим ЧС

В среду, 24 ноября, отменен режим ЧС в Сургутском районе. Решение принято на заседании муниципального оперативного штаба, постановление подписал глава района Андрей Трубецкой.

«Проведены мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней. Были сожжены трупы свиней, проведена дезинфекция. В связи с этим, согласно инструкции по африканской чуме свиней, можно убирать посты», - рассказал начальник филиала бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» в Сургутском районе Николай Феклистов.

Карантин продолжится до 18 декабря. «За крестьянско-фермерским хозяйством Капсамун, где произошла вспышка африканской чумы свиней, будет установлено наблюдение. За три дня до снятия карантина будет проведена повторная дезинфекция. Также наблюдение продолжится за всеми фермерскими хозяйствами, которые попали в 20 километровую зону от очага АЧС», - уточнили в пресс-службе администрации района.

Напомним, вспышка африканской чумы свиней была зафиксировано в фермерском хозяйстве в конце прошлой недели. Поголовье уничтожено, мясо изъято из продажи.