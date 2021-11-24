Дума Сургута поддержала идею финансирования программы поощрения тренеров и спортсменов

Сургутским спортсменам, которые стали победителями или призерами муниципальных мероприятий, тренерам и специалистам в области физкультуры будут выделять материальную помощь до 2024 года в рамках программы «О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета города». Ранее проект был представлен в думе города на комитете по социальной политике:

«Дополнительная мера социальной поддержки за достижение результатов предусмотрено основным мероприятием муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Сургута» на период до 2030 года», – подчеркнул важность проекта начальник управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко.

Депутаты местной Думы поддержали это решение во время заседания комитета по бюджету. На поддержку всех городских спортсменов и тренеров до наступления 2024 года будут выделяться порядка 1 700 000 рублей.

«Принятие данного проекта не повлечет за собой увеличение бюджетных ассигнований», – заключил председатель муниципального парламента Максим Слепов.