В Думе Сургута утвердили перечень объектов, которые построят по концессии

В Сургуте построят 13 объектов по концессии, причем семь из них – школы с безбарьерной средой. Общеобразовательные организации, согласно представленному администрацией документу, расположат в микрорайонах 16А, 24, 35А, 31Б, 20А, 45, Пойма-5.

«Обращаю внимание, что это именно те объекты, по которым сейчас подготавливаются заявки на получение федерального финансирования. Школы в 30А и 34 микрорайонах в список не вошли, так как подрядчики не успели вовремя подготовить необходимую документацию. Заключить новое соглашение мы сможем после расторжения предыдущей концессии», — прокомментировал заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Также, исходя из опубликованного на сайте Думы списка, в Сургуте скоро появятся три спортивных комплекса (один из них – с ледовым катком), дворец боевых искусств, парк культуры и отдыха в районе речного вокзала, а также автомобильную дорогу от улицы Федорова до набережной Ивана Кайдалова.

«Дума города решила утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании городской округ Сургут в 2022 году, согласно приложению к настоящему решению», – объявил во время депутатских слушаний председатель муниципального парламента Максим Слепов.