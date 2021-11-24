Из пищеблока сургутской ОКБ эвакуировали 20 человек из-за возгорания

Утром в среду, 24 ноября, из пищеблока, расположенного на территории Сургутской окружной клинической больницы, эвакуировали 20 человек. В здании произошел пожар.

Сообщении о возгорании поступило в 6.06, на место происшествия прибыли семь пожарных расчетов. Люди эвакуировались самостоятельно.

«В ходе проведения разведки открытого горения обнаружено не было. В коридоре на втором этаже был оплавлен плафон светильника. До прибытия пожарного подразделения из здания эвакуировались 20 человек обслуживающего персонала. Пострадавших нет. Учреждение работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.