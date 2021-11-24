Самолеты Utair будут летать из Тобольска в Сургут

Аэропорт «Ремезов» в Тобольске увеличит в 2022 году число направлений полетов, а количество рейсов вырастет до 26 в неделю.

«Ожидается запуск рейсов в Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Сочи и Симферополь. В результате число направлений из тобольского аэропорта будет увеличено до десяти, а количество рейсов — до 26 в неделю» — сообщили в аэропорту.

В Сургут будут летать самолеты АТР-72 авиакомпании UTair. Эти рейсы включены в федеральную программу субсидирования авиаперевозок, что скажется на стоимости цен на авиабилеты, уточняет ИА «Уральский меридиан».

Ранее стало известно, что авиакомпания Utair начнет выполнять перелеты из Нижневартовска в Тобольск в 2022 году. Этот рейс станет первым, открытым из Югры в новый аэропорт Тобольска.