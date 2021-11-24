В Минцифрах уточняют информацию о лимите на использование QR-кода в Сургуте

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разберется в ситуации с лимитом на использование QR-кодов в Сургуте. Корреспондент siapress.ru отправили запрос в ведомство, чтобы узнать, из-за чего мог произойти сбой.

В свою очередь, специалисты Минцифры попросили уточнить, какое приложение использовал контроллер. Напоминаем, с 15 ноября все предприниматели должны использовать сервис «UGRA-QR».

Ранее «СургутИнформТВ» рассказали, что жительница Сургута не смогла пройти в магазин из-за превышения лимита проверки QR-кода.