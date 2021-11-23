Сургутский суд отправил молодых мужчин и женщину в колонию за торговлю наркотиками

Сургутский горсуд вынес приговор в отношении двух 27-летних мужчин и 23-летней девушки. Установлено, что в апреле 2019 года горожане решили заняться распространением гашиша на территории Сургута, чтобы иметь «легкий» заработок.

Девушка выполняла роль оператора, а мужчины получали наркотики, фасовали их и размещали в различных местах на территории города. Потенциальные покупатели находили информацию о продаже наркотиков в Интернете. Один сверток с наркотиками подсудимые разместили в дачном кооперативе, оставшуюся часть хранили в салоне автомобиля.

«Сотрудникам полиции удалось своевременно пресечь их преступную деятельность и задержать до фактического сбыта наркотиков. По месту проживания подсудимых также было обнаружено наркотическое средство – гашиш массой более 280 грамм», - сообщили в прокуратуре ХМАО.

Суд признал югорчан виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Мужчины получили наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 9 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, их сообщница проведет в исправительной колонии общего режима 9 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.