Родственник экс-директора СМДТ предстанет перед судом за взятку

Дело родственника экс-директора сургутского драмтеатра Тамары Лычкатой, которого ранее обвинили во взяточничестве, ушло в суд. Имущество обвиняемого на сумму свыше 2,5 млн рублей арестовано. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части бюджетного учреждения «Сургутский музыкальный драматический театр». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали в структуре.

Напомним, следствие заподозрило Александра Лычкатого в том, что он в октябре 2017 года получил взятку от предпринимателя в размере 50 тысяч рублей будучи должностным лицом. За полученные деньги он подписал акт о приемке выполненных работ, проведенных в рамках формирования безбарьерной среды для инвалидов. В указанном акте работ силовики обнаружили завышение стоимости стройматериалов. После этого предприниматель получил более семи миллионов на расчетный счет.

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