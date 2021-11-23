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​Надежду Красноярову на посту вице-спикера думы Сургута заменит другой нефтяник

Новым зампредседателя думы Сургута станет выходец из Сургутнефтегаза Александр Олейников

​Надежду Красноярову на посту вице-спикера думы Сургута заменит другой нефтяник
Фото pg.er.ru

Стало известно, кто заменит Надежду Красноярову на посту заместителя председателя думы Сургута на освобожденной основе (то есть с рабочим местом и зарплатой в структуре парламента) – это будет так же выходец из Сургутнефтегаза Александр Олейников. Проект решения об избрании его на пост вице-спикера внесено в повестку дня ближайшего заседания, которое состоится в пятницу, 26 ноября.

Александру Олейникову 39 лет, по образованию он инженер теплогазоснабжения и вентиляции, начал карьеру в Сургутнефтегазе в 2004 году с должности инженера-проектировщика группы отопления и вентиляции в СургутНИПИнефть. С 2015 году руководит отделом водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства главного градообразующего предприятия.

Будущий вице-спикер уверенно победил на своем избирательном участке в районе нефтяников – он набрал 40 процентов голосов, у ближайшего преследователя было 15 процентов.

Олейников станет четвертым подряд выходцем из Сургутнефтегаза на посту заместителя председателя городской думы. Ранее на этой должности побывали Алексей Савенков (ныне замглавы Сургутского района), Надежда Красноярова (причем дважды – при председателях Сергее Бондаренко и Максиме Слепове, ныне она просто депутат) и Артем Кириленко (ныне замглавы Сургута).

Напомним, что Надежда Красноярова, избранная вице-спикером на освобожденной основе в октябре, сложила полномочия по состоянию здоровья – она временно покинет Сургут, но, по ее словам, вернется к депутатской работе весной 2022 года.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 742, комментариев: 3
Комментарии:
Мономах
не нравится
Сегодня в 12:16
Ну может с сетевиками разберется? А то тарифы и так зашкаливают, а впереди концессия корячится!!
sst
не нравится
Сегодня в 14:14
да никто ничего не изменит....одна большая возня за место под солнцем....
йося
не нравится
Сегодня в 16:25
Саня, с тебя стоянка на Киртбая, это по мелочи, все обящания со встреч у меня записаны, не расслабляйся.
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