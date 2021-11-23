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Сургутян простимулируют выкупать жилье коммерческого найма выгодными условиями

В Сургуте вводят выгодные условия для выкупа жилья коммерческого найма

Сургутян простимулируют выкупать жилье коммерческого найма выгодными условиями
Фото: pexels.com

В Сургуте жильцам квартир коммерческого найма можно будет выкупить помещение на более выгодных условиях: теперь стоимость будет рассчитываться от количества прожитых в помещении лет.

Как рассказала начальник управления учёта и распределения жилья администрации Сургута Алла Шевченко, граждане, проживающие в таких квартирах 20 лет и более, смогут выкупить их за 40% от рыночной стоимости, от 15 до 20 – 60%, от 10-15 лет — 80%. Если горожане живут в такой квартире меньше 10 лет, то они выкупают квартиру за полную рыночную стоимость, но имеют право на пятилетнюю рассрочку.

«Из-за высокой стоимости значительно сократилось количество граждан, желающих выкупить жилье коммерческого найма, власти Сургута дали поручение представить думе города предложения, которые оказывали бы финансовую помощь гражданам для возможности выкупа занимаемых гражданами жилых помещений. Один из подготовленных вариантов был принят в парламенте», – прокомментировала Шевченко.

Отмечается, что на данный момент в городе 221 квартира находится в коммерческом найме, причем 190 уже готовы выкупить проживающие в них сургутяне.


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23 ноября в 02:06, просмотров: 826, комментариев: 0
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